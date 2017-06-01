بعد طرحها S8 وS8 بلوس..سامسونغ تُطلق هاتفها الأغلى ثمنا ﻿

من المنتظر أن تُطلق شركة سامسونغ الكورية هاتفها الجديد الأحدث والأغلى ثمناً غلاكسي نوت 8، شهر شتنبر المقبل بسعر يبلغ 999 يورو.

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من المنتظر أن تُطلق شركة سامسونغ الكورية هاتفها الجديد الأحدث والأغلى ثمناً غلاكسي نوت 8، شهر شتنبر المقبل بسعر يبلغ 999 يورو.

وحسب ما أعلنت عنه شركة سامسونغ، فإن الهاتف يضم شاشة من قياس 6.3 ، دون حواف جانبية من نوع سوبر أموليد مع نسبة عرض إلى ارتفاع 18.5.9 كما هو الحال مع تشكيلة هواتف غالاكسي إس 8، بحجم يشابه تقريباً حجم هاتف غالاكسي إس 8 بلس ذي شاشة العرض 6.2 إنش.

وأضاف التقارير، أن الشركة الكورية الجنوبية تهدف إلى تحقيق مبيعات ضخمة بفضل المكونات الداخلية المنتقاة والكاميرا الخلفية المزدوجة مع ميزة استعمال القلم الإلكتروني S Pen، مع معالج الفئة العليا Exynos 8895 ومعالج كوالكوم Snapdragon 835 الموجود ضمن هواتف Galaxy S8 وS8+.

هذا وستزُود شركة سامسونغ هاتف غلاكسي نوت 8 بذاكرة وصول عشوائي أكبر تصل إلى 6 جيغابايت، ما يجعله ثاني هواتف الشركة الذي يتجاوز عتبة 4 جيغابايت من ذاكرة الوصل العشوائي بعد هاتف Galaxy C9 Pro، كما أنه سيكون أول هواتف الشركة الذي يحصل على كاميرا خلفية مزدوجة مع جهازي استشعار بدقة 12 ميغابيكسل لكل منهما.