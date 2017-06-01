صادم: مابغاش يْشري لولادو حوايج العيد حيث ماعندوش..انتاحر..فرحة عيد الفطر تتحول إلى مأتم نواحي سطات ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة ،أن فرحة عيد الفطر تحولت لدى أسرة بسيطة تقطن في أحد الدواوير القريبة من مدينة سطات، إلى مأتم بعدما وضع أب أسرة صغيرة حدا لحياته شنقا بسبب ''كِسوة العيد''.

شوف تيفي:م غ

علمت "شوف تيفي" من مصادر مطلعة ،أن فرحة عيد الفطر تحولت لدى أسرة بسيطة تقطن في أحد الدواوير القريبة من مدينة سطات، إلى مأتم بعدما وضع أب أسرة صغيرة حدا لحياته شنقا بسبب "كِسوة العيد".

و تعود تفاصيل الواقعة حسب مصادرنا، لمساء يوم الجمعة، عندما دخلت الزوجة في نقاش حاد مع زوجها الذي يشتغل في البناء حسب الظروف، تطور إلى تبادل السب و الشتم بينهما بسبب مطالبته منحها مصروف كسوة العيد لأطفالها الثلاثة.

وقد تطور النقاش للضرب قبل أن تترك الزوجة بيتها رفقة أطفالها الصغار،في اتجاه منزل والديها بنفس الدوار.

و قد تم العثور في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، على الزوج معلقا بواسطة حبل في غرفة منزله لتتحول بذلك فرحة العيد إلى مأتم.