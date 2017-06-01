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عاجل: مغاربة إيطاليا مْعَيدين يوم غد الأحد

بتاريــخ : 24 يونيو 2017 / 14:03 عاجل: مغاربة إيطاليا مْعَيدين يوم غد الأحد | مجتمع
عاجل: مغاربة إيطاليا مْعَيدين يوم غد الأحد
أعلن مجلس الإفتاء الأوروبي بإيطاليا أن يوم عيد الفطر سيكون يوم غد الأحد 25 يونيو.

شوف تيفي:

أعلن مجلس الإفتاء الأوروبي بإيطاليا أن يوم عيد الفطر سيكون يوم غد الأحد 25 يونيو.

وكان المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث المتواجد مقره بالعاصمة الإيرلندية دبلن قد أعلن أن "حدوث الاقتران الفلكي وولادة الهلال سيكون قبل غروب شمس يوم التاسع والعشرين رمضان في حين أن رؤية الهلال وإن كانت صعبة بالبلدان العربية إلا أنها ممكنة في العديد من مناطق العالم لذا فإن أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام 1438 هـ سيكون يوم 25 يونيو 2017.”

هذا وقد بدأت العديد من المساجد بإيطاليا في الإستعداد لأحياء هذه المناسبة بتوزيع الإعلانات توضح مكان وتوقيت إقامة صلاة العيد، والتذكير بسنن وآداب يوم العيد.

 

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