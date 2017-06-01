عاجل: دولة إسلامية تعلن رسميا عن أول أيام عيد الفطر و رئيسها يُهنئ شعبه ﻿

شوف تيفي:
كما أشارت لذلك "شوف تيفي" في خبر سابق،أعلنت تركيا رسميا،عن أول أيام عيد الفطر و الذي سيصادف يوم غد الأحد.
و بهذه المناسبة، هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت مواطنيه بحلول عيد الفطر السعيد الذي يوافق غدا الأحد في تركيا.
وقال أردوغان في رسالة نشرها المركز الإعلامي التابع لرئاسة الجمهورية التركية، إن شهر رمضان مضى حزينا جراء الهجمات الإرهابية التي شهدتها تركيا، والأزمات الإنسانية التي تعيشها المنطقة.
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