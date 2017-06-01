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عاجل.. دولة قريبة من المغرب تعلن عن أول أيام عيد الفطر+فيديو

بتاريــخ : 24 يونيو 2017 / 12:20 عاجل.. دولة قريبة من المغرب تعلن عن أول أيام عيد الفطر+فيديو | بوليتيك
عاجل.. دولة قريبة من المغرب تعلن عن أول أيام عيد الفطر+فيديو
أكدت الجارة الشرقية الجزائر، استحالة رؤية هلال شهر شوال بالعين المجردة أو المنظار اليوم السبت، وفقا للحسابات الفلكية وأن شهر رمضان هذا العام 30 يوما وبذلك يكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم

شوف تيفي:

 أكدت الجارة الشرقية الجزائر، استحالة رؤية هلال شهر شوال بالعين المجردة أو المنظار اليوم السبت، وفقا للحسابات الفلكية وأن شهر رمضان هذا العام 30 يوما وبذلك يكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الاثنين المقبل،حسب وكالة الأنباء الجزائرية.

واعتبر فلكيون في مختلف الدول العربية إعلان الاحتفال بعيد الفطر يوم الأحد 25 يونيو 2017 سيكون بناء على رؤية خاطئة للهلال، مؤكدين على استحالة رؤية الهلال بالعين المجردة في كافة الدول العربية والأجنبية يوم السبت القادم وفقا للحسابات الفلكية، وهو ما يستوجب إتمام صيام شهر رمضان 30 يوما لعدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال .
وكانت بعض الدول العربية قد أعلنت مسبقا عن الاحتفال بعيد الفطر المبارك يوم الأحد المقبل .

 

 

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