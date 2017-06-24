مؤلم:قبل عيد الفطر..وفاة طيار مغربي على متن طائرة La Ram وهذه التفاصيل المؤلمة ﻿

شوف تيفي:م غ
علمت "شوف تيفي" أن مساعد طيار على متن الخطوط الملكية المغربية،توفي على متن رحلة كانت من المنتظر أن تربط بين الدار البيضاء و بيروت ،بعد أزمة قلبية ألمت به.
و حسب مصادر قريبة من الراحل، محمد أصعبان (27 سنة) وهو أب لطفل ،أصيب الشاب بأزمة قلبية قبل إقلاع الطائرة و بعد تعذر وصول سيارة الإسعاف وافته المنية.
و حسب ذات المصادر،و فور علمه بالحادث الأليم إنتقل الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية إل المستشفى حيث قدم التعازي بالنيابة عن طاقم المجموعة.
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