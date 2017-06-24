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مؤلم:قبل عيد الفطر..وفاة طيار مغربي على متن طائرة La Ram وهذه التفاصيل المؤلمة

بتاريــخ : 24 يونيو 2017 / 11:53 مؤلم:قبل عيد الفطر..وفاة طيار مغربي على متن طائرة La Ram وهذه التفاصيل المؤلمة | حوادث و حقوق
مؤلم:قبل عيد الفطر..وفاة طيار مغربي على متن طائرة La Ram وهذه التفاصيل المؤلمة
علمت ''شوف تيفي'' أن مساعد طيار على متن الخطوط الملكية المغربية،توفي على متن رحلة كانت من المنتظر أن تربط بين الدار البيضاء و بيروت ،بعد أزمة قلبية ألمت به.

شوف تيفي:م غ

علمت "شوف تيفي" أن مساعد طيار على متن الخطوط الملكية المغربية،توفي على متن رحلة كانت من المنتظر أن تربط بين الدار البيضاء و بيروت ،بعد أزمة قلبية ألمت به.

و حسب مصادر قريبة من الراحل، محمد أصعبان (27 سنة) وهو أب لطفل ،أصيب الشاب بأزمة قلبية قبل إقلاع الطائرة و بعد تعذر وصول سيارة الإسعاف وافته المنية.

و حسب ذات المصادر،و فور علمه بالحادث الأليم إنتقل الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية إل المستشفى حيث قدم التعازي بالنيابة عن طاقم المجموعة.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب مساعد طيار لارام وفاة

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