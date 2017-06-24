عاجــــل وبالصورة.. ثبوث رؤية الهلال في هذه الدول ﻿

كشفت تقارير دولية أن الحسابات الفلكية بخصوص هلال شهر شوال لعام 1438 أظهرت أن كل من أمريكا الجنوبية والمكسيك وروسيا والدول الإسكندنافية سيتم فيها مراقبة الهلال بالعين المجردة يومه السبت حيث ستكون

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كشفت تقارير دولية أن الحسابات الفلكية بخصوص هلال شهر شوال لعام 1438 أظهرت أن كل من أمريكا الجنوبية والمكسيك وروسيا والدول الإسكندنافية سيتم فيها مراقبة الهلال بالعين المجردة يومه السبت حيث ستكون واضحة.

هذا وأضافت التقارير أنه من المحتمل أن يكون أول أيام عيد الفطر هو يوم غد الأحد .

أما من جهة أخرى، كشفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لأصحاب الفضيلة السادة القضاة ونظار الأوقاف ومندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية أن مراقبة هلال شهر شوال 1438 ستكون يوم السبت 29 رمضان المعظم 1438 موافق 24 يونيو 2017.