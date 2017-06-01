فضيحة..إتلاف أطنان من الأدوية منتهية الصلاحية بتاونات ﻿

علمت شوف تيفي بأن اللجنة الإقليمية التابعة لوزارة الصحة بعين مديونة نواحي تاونات حلت صباح أمس الجمعة بالمركز الصحي بجماعة عين مديونة بهدف حجز أطنان من الأدوية المنتهية الصلاحية واتلافها الشيء

شوف تيفي:

علمت شوف تيفي بأن اللجنة الإقليمية التابعة لوزارة الصحة بعين مديونة نواحي تاونات حلت صباح أمس الجمعة بالمركز الصحي بجماعة عين مديونة بهدف حجز أطنان من الأدوية المنتهية الصلاحية واتلافها الشيء الذي خلق استياء وغضب كبير لدي ساكنة المنطقة بسبب عدم الإستفادة منها عند الحاجة.

وحسب مصادرنا فقد تم حجز هذه الأدوية من طرف اللجن الإقليمية والجهوية والتي حُددت قيمتها بـ 8 ملايين سنتيم ويُضيف المصدر أن الأدوية المنتهية الصلاحية تخُص مرض السكري ودوليبران وأقراص منع الحمل وغيرها من الأدوية الضرورية.

هذا وللاشارة فإنه بعد حرمان الساكنة من هذه الأدوية دعا المواطنين لتنظيم وقفات احتجاجية أمام المركز الصحي مُطالبين محاسبة كل متورط في حرمانهم من الأدوية والإحتفاظ بها إلى حين انتهاء صلاحيتها.