حصري.. زيارة ملكية مرتقبة إلى الحسيمة يليها عفو شامل عن معتقلي حراك الريف ﻿

كشفت مصادر إعلامية جهوية نقلا عن مصادر رفيعة المستوى،أن الملك محمد السادس من المحتمل أن يحل بمدينة الحسيمة وذلك خلال شهر يوليوز المقبل.

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كشفت مصادر إعلامية جهوية نقلا عن مصادر رفيعة المستوى،أن الملك محمد السادس من المحتمل أن يحل بمدينة الحسيمة وذلك خلال شهر يوليوز المقبل.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الإستعدادات تُجرى على قدم وساق وعلى أعلى مستوى بجوهرة الريف من أجل استقبال الملك محمد السادس الذي من المحتمل أن يلقي خطاب العرش من عقر الحاضرة الريفية.

هذا ومن المنتظر خلال اليومين القادمين أن تشرع المصالح العمومية بالحسيمة، في أشغال البستنة وتأهيل الشوارع بغية إعادة الحياة إلى المدينة قصد استقبال الملك محمد السادس.

وفي نفس السياق ودائما حسب مصادرنا ، فإن الزيارة الملكية إلى الحسيمة من شأنها أن يليها صدور عفوٍ شامل على معتقلي حراك الريف.