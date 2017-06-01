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قوات الأمن السعودية تحبط ''عملية إرهابية'' في مكة

بتاريــخ : 24 يونيو 2017 / 10:27 قوات الأمن السعودية تحبط عملية إرهابية في مكة | دولي
قوات الأمن السعودية تحبط ''عملية إرهابية'' في مكة
أحبطت قوات الأمن السعودية عملية ''إرهابية'' كانت تستهدف الحرم المكي حيث تجمع عشرات الألوف من المصلين، وفق ما أفادت وزارة الداخلية.

شوف تيفي:

أحبطت قوات الأمن السعودية عملية ''إرهابية'' كانت تستهدف الحرم المكي حيث تجمع عشرات الألوف من المصلين، وفق ما أفادت وزارة الداخلية.

وأصيب 11 شخصا بينهم خمسة شرطيين بجروح، في انهيار منزل من ثلاث طبقات في منطقة الحرم كان يتحص ن فيه إرهابي قبل أن يفج ر نفسه، حسبما أوضح متحدث باسم وزارة الداخلية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية السعودية.

وجاء في بيان الوزارة أن الجهات الأمنية تمكنت صباح الجمعة ''من إحباط عمل إرهابي وشيك كان يستهدف أمن المسجد الحرام ومرتاديه من المعتمرين والمصلين من قبل مجموعة إرهابية تمركزت في ثلاثة مواقع''.

وأضاف أن أحد المواقع التي كانت مستهدفة يقع ''في محافظة جدة، والآخر ين بالعاصمة المقدسة، الأول بحي العسيلة، والثاني بحي أجياد المصافي الواقع داخل محيط المنطقة المركزية للمسجد الحرام، عبارة عن منزل مكون من ثلاثة أدوار كان يوجد بداخله الانتحاري المكلف بالتنفيذ''.

وتابع بيان الوزارة أن الانتحاري ''بادر فور مباشرة رجال الأمن في محاصرته بإطلاق النار باتجاههم، مما اقتضى الرد عليه بالمثل لتحييد خطره بعد رفضه التجاوب مع دعواتهم له بتسليم نفسه''.

ولفت إلى أن الانتحاري ''استمر في إطلاق النار بشكل كثيف، قبل أن يقدم على تفجير نفسه، مما نتج عنه مقتله وانهيار المبنى الذي كان يتحصن بداخله وإصابة 6 من الوافدين نقلوا على أثره للمستشفى بالإضافة إلى إصابة 5 من رجال الأمن بإصابات طفيفة''.

وأوضح البيان أن العملية الأمنية أسفرت ''عن القبض على 5 من عناصر الخلية بينهم امرأة، بعد مداهمة مواقعهم المشار إليها آنفا''، لافتا إلى أن الجهات الأمنية باشرت ''تحقيقاتها ورفع الأدلة في مكان التفجير والتثبت من هوية الانتحاري''.

وأكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، عبر التلفزيون السعودي الرسمي، أن ه ''تم نقل المعتمرين الستة'' المصابين الى المستشفى، لافتا الى ان ''اربعة منهم غادروا المستشفى بعد تلقي العلاج، فيما لا يزال اثنان يتلقيان الرعاية الصحية''

 

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