 صراع خفي بين بن كيران والوزير الرميد قريب من الانفجار ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

صراع خفي بين بن كيران والوزير الرميد قريب من الانفجار | بوليتيك

صراع خفي بين بن كيران والوزير الرميد قريب من الانفجار

أول فيديو عن فاجعة عين عودة بعمالة الصخيرات تمارة | بووز

أول فيديو عن فاجعة عين عودة بعمالة الصخيرات تمارة

مختل عقليا يقتحم مسجدا بفاس ويروع النساء في صلاة التراويح و هاشنو وقع | حوادث و حقوق

مختل عقليا يقتحم مسجدا بفاس ويروع النساء في صلاة التراويح و هاشنو وقع

بالفيديو.. سيدة كندية تسلم على يد الشيخ عمر القزابري‎ | بووز

بالفيديو.. سيدة كندية تسلم على يد الشيخ عمر القزابري‎

مثير ...شاهد أضيق زنقة بالمغرب | مجتمع

مثير ...شاهد ''أضيق'' زنقة بالمغرب

متطرف مغربي يطلق النار على مواطن بسبتة | حوادث و حقوق

متطرف مغربي يطلق النار على مواطن بسبتة

عاجـــل.. مداهمة مقهى للشيشا في هذه الأثناء بحي بورنازيل بالدارالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجـــل.. مداهمة مقهى للشيشا في هذه الأثناء بحي بورنازيل بالدارالبيضاء

أكادير. ..جدال بين البرلمانية ماء العينين وعضو بالأمانة العامة للبيجيدي بسبب التخوين والانقلاب على بن كيران ووزيرة تدخل على الخط | بوليتيك

أكادير. ..جدال بين البرلمانية ماء العينين وعضو بالأمانة العامة للبيجيدي بسبب التخوين والانقلاب

عاجــــل.. حريق مهول بكاريان ضواحي عين عودة وهذه الأسباب | حوادث و حقوق

عاجــــل.. حريق مهول بكاريان ضواحي عين عودة وهذه الأسباب

الوطن شراكة أحلام

صراع خفي بين بن كيران والوزير الرميد قريب من الانفجار

بتاريــخ : 24 يونيو 2017 / 05:20 صراع خفي بين بن كيران والوزير الرميد قريب من الانفجار | بوليتيك
صراع خفي بين بن كيران والوزير الرميد قريب من الانفجار
كشف مصدر مقرب من عبد الاله بن كيران أن أعضاء الأمانة العامة ''للبيجيدي '' لم يستطيعوا فتح نقاش سياسي بينهم حول الوضع الداخلي للحزب، وتكتفي لقاءاتهم الثنائية فقط حول الإعداد للمؤتمر المقبل ومناقشة

شوف تيفي

كشف مصدر مقرب من عبد الاله بن كيران أن أعضاء الأمانة العامة ''للبيجيدي '' لم يستطيعوا فتح نقاش سياسي بينهم حول الوضع الداخلي للحزب، وتكتفي لقاءاتهم الثنائية فقط حول الإعداد للمؤتمر المقبل ومناقشة التقارير التي تصلهم من الكتابات المجالية وإحصاء البرلمانيين الذين تأخروا في دفع حصة الحزب من تعويضاتهم.

وأوضح ذات المصدر، أن مصطفى الرميد إنضاف لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لتشكيل جبهة موحدة في المؤتمر المقبل للحزب، لقطع الطريق أمام عبد الاله بن كيران للحصول على ولاية ثانية، أو ترشيح صديقه المقرب مؤخرا عمدة فاس الإدريسي الأزمي، الذي فرض على فريق أعضاء الحزب بالبرلمان المساندة المشروطة للعثماني بقرار من عبد الاله بن كيران.

وأضاف ذات المصدر، أن البيت الداخلي لحزب العدالة والتنمية مرشح للإنفجار، قبل المؤتمر المقبل للحزب بعد إنقطاع حبل الود بين مصطفى الرميد وعبد الاله بن كيران الغاضب بشدة على سعد الدين العثماني، رغم إصرار قيادات الحزب بأن النقاش المحتدم بين السياسيين لايمكن أن يصل للقطيعة بينهما.

وأفاذ ذات المصدر، أن عبد الاله بن كيران كان يثق كثيرا في مصطفى الرميد لفرض مواقف الحزب في الشأن الحكومي، لكنه فشل في ذلك بعد رد لمصطفى الرميد بأن الحكومة يسيرها التوافق بين مكونات الأغلبية، وهو مايعتبره مؤيدوا بن كيران بالضربة الثانية، حيث يرى الرميد والعثماني أن أتباع بن كيران هم من يستفزّون وزراء الحكومة الحالية بعد إعفاء الأمين العام للحزب الذي بدأ بدراسة خرجات إعلامية وتواصلية مع أعضاء الحزب إستعدادا للمؤتمر المقبل.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

البيت العثماني الحكومة بن كيران شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

أكادير. ..جدال بين البرلمانية ماء العينين وعضو بالأمانة العامة للبيجيدي بسبب التخوين والانقلاب على بن كيران ووزيرة تدخل على الخط | بوليتيك

أكادير. ..جدال بين البرلمانية ماء العينين وعضو بالأمانة العامة للبيجيدي بسبب التخوين والانقلاب على بن كيران ووزيرة تدخل على الخط

مجلس وزاري لحسم المناصب العليا الشاغرة بينها عمالة الرباط | بوليتيك

مجلس وزاري لحسم المناصب العليا الشاغرة بينها عمالة الرباط

حصري..هذا هو الرئيس الجديد للمنطقة الأمنية لحي مولاي رشيد بالبيضاء | بوليتيك

حصري..هذا هو الرئيس الجديد للمنطقة الأمنية لحي مولاي رشيد بالبيضاء

وزير مغربي تيطلق مراتو | بوليتيك

وزير مغربي تيطلق مراتو

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أحوال الطقس : 24 يونيو 2017 | الطقس
منذ 27 دقيقة

أحوال الطقس : 24 يونيو 2017

الفنان أحمد ماهر يجبر رامز على الندم على مقلب رامز تحت الأرض | قنوات أخرى

الفنان "أحمد ماهر" يجبر "رامز" على الندم على مقلب رامز تحت الأرض

بالفيديو.. مسجد الحسن الثاني المعلمة الدينية مفخرة البيضاويين و المغاربة | قنوات أخرى

بالفيديو.. مسجد الحسن الثاني المعلمة الدينية مفخرة البيضاويين و المغاربة

بالفديو..تريبورتور تْسبب فكسيدة خايبة فطريق الموت بالرحمة وهاشنو وقع | بــووز

بالفديو..''تريبورتور'' تْسبب فكسيدة خايبة فطريق الموت بالرحمة وهاشنو وقع

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

صراع خفي بين بن كيران والوزير الرميد قريب من الانفجار | بوليتيك
منذ 19 دقيقة

صراع خفي بين بن كيران والوزير الرميد قريب من الانفجار

أول فيديو عن فاجعة عين عودة بعمالة الصخيرات تمارة | بووز

أول فيديو عن فاجعة عين عودة بعمالة الصخيرات تمارة

مختل عقليا يقتحم مسجدا بفاس ويروع النساء في صلاة التراويح و هاشنو وقع | حوادث و حقوق

مختل عقليا يقتحم مسجدا بفاس ويروع النساء في صلاة التراويح و هاشنو وقع

بالفيديو.. سيدة كندية تسلم على يد الشيخ عمر القزابري‎ | بووز

بالفيديو.. سيدة كندية تسلم على يد الشيخ عمر القزابري‎

﻿ ﻿
أمس 19:54 GMT

عاجل و بالصور: ''تريبورتور'' يتسبب في حادثة سير خطيرة بالدارالبيضاء

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.