صراع خفي بين بن كيران والوزير الرميد قريب من الانفجار ﻿

كشف مصدر مقرب من عبد الاله بن كيران أن أعضاء الأمانة العامة ''للبيجيدي '' لم يستطيعوا فتح نقاش سياسي بينهم حول الوضع الداخلي للحزب، وتكتفي لقاءاتهم الثنائية فقط حول الإعداد للمؤتمر المقبل ومناقشة

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كشف مصدر مقرب من عبد الاله بن كيران أن أعضاء الأمانة العامة ''للبيجيدي '' لم يستطيعوا فتح نقاش سياسي بينهم حول الوضع الداخلي للحزب، وتكتفي لقاءاتهم الثنائية فقط حول الإعداد للمؤتمر المقبل ومناقشة التقارير التي تصلهم من الكتابات المجالية وإحصاء البرلمانيين الذين تأخروا في دفع حصة الحزب من تعويضاتهم.



وأوضح ذات المصدر، أن مصطفى الرميد إنضاف لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لتشكيل جبهة موحدة في المؤتمر المقبل للحزب، لقطع الطريق أمام عبد الاله بن كيران للحصول على ولاية ثانية، أو ترشيح صديقه المقرب مؤخرا عمدة فاس الإدريسي الأزمي، الذي فرض على فريق أعضاء الحزب بالبرلمان المساندة المشروطة للعثماني بقرار من عبد الاله بن كيران.



وأضاف ذات المصدر، أن البيت الداخلي لحزب العدالة والتنمية مرشح للإنفجار، قبل المؤتمر المقبل للحزب بعد إنقطاع حبل الود بين مصطفى الرميد وعبد الاله بن كيران الغاضب بشدة على سعد الدين العثماني، رغم إصرار قيادات الحزب بأن النقاش المحتدم بين السياسيين لايمكن أن يصل للقطيعة بينهما.



وأفاذ ذات المصدر، أن عبد الاله بن كيران كان يثق كثيرا في مصطفى الرميد لفرض مواقف الحزب في الشأن الحكومي، لكنه فشل في ذلك بعد رد لمصطفى الرميد بأن الحكومة يسيرها التوافق بين مكونات الأغلبية، وهو مايعتبره مؤيدوا بن كيران بالضربة الثانية، حيث يرى الرميد والعثماني أن أتباع بن كيران هم من يستفزّون وزراء الحكومة الحالية بعد إعفاء الأمين العام للحزب الذي بدأ بدراسة خرجات إعلامية وتواصلية مع أعضاء الحزب إستعدادا للمؤتمر المقبل.