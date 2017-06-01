مختل عقليا يقتحم مسجدا بفاس ويروع النساء في صلاة التراويح و هاشنو وقع ﻿

علمت شوف تيفي أن مختلا عقليا داهم مسجدا مكتظا بالنساء بحي المسيرة بمدينة فاس يومه الجمعه أثناء صلاة التراويح.

شوف تيفي

علمت شوف تيفي أن مختلا عقليا داهم مسجدا مكتظا بالنساء بحي المسيرة بمدينة فاس يومه الجمعه أثناء صلاة التراويح.

وحسب مصدر شوف تيفي بفاس، فإن أصوات النجدة تعالت بين المصليات بالمسجد المذكور مما جعلهن يستنجدن بالرجال المتواجدين في المصلى الخاص بهم.

هذا وبعد سماع صراخ النساء، تمكن المصلون من القبض على المعني بالأمر إذ انهالوا عليه بالضرب قبل إحالته على مخفر الشرطة.

وحسب مصادرنا فإن الشاب البالغ من العمر 33 سنة يعاني من اضطرابات نفسية حادة.