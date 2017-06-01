 مختل عقليا يقتحم مسجدا بفاس ويروع النساء في صلاة التراويح و هاشنو وقع ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

أول فيديو عن فاجعة عين عودة بعمالة الصخيرات تمارة | بووز

أول فيديو عن فاجعة عين عودة بعمالة الصخيرات تمارة

مختل عقليا يقتحم مسجدا بفاس ويروع النساء في صلاة التراويح و هاشنو وقع | حوادث و حقوق

مختل عقليا يقتحم مسجدا بفاس ويروع النساء في صلاة التراويح و هاشنو وقع

بالفيديو.. سيدة كندية تسلم على يد الشيخ عمر القزابري‎ | بووز

بالفيديو.. سيدة كندية تسلم على يد الشيخ عمر القزابري‎

مثير ...شاهد أضيق زنقة بالمغرب | مجتمع

مثير ...شاهد ''أضيق'' زنقة بالمغرب

متطرف مغربي يطلق النار على مواطن بسبتة | حوادث و حقوق

متطرف مغربي يطلق النار على مواطن بسبتة

عاجـــل.. مداهمة مقهى للشيشا في هذه الأثناء بحي بورنازيل بالدارالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجـــل.. مداهمة مقهى للشيشا في هذه الأثناء بحي بورنازيل بالدارالبيضاء

أكادير. ..جدال بين البرلمانية ماء العينين وعضو بالأمانة العامة للبيجيدي بسبب التخوين والانقلاب على بن كيران ووزيرة تدخل على الخط | بوليتيك

أكادير. ..جدال بين البرلمانية ماء العينين وعضو بالأمانة العامة للبيجيدي بسبب التخوين والانقلاب

عاجــــل.. حريق مهول بكاريان ضواحي عين عودة وهذه الأسباب | حوادث و حقوق

عاجــــل.. حريق مهول بكاريان ضواحي عين عودة وهذه الأسباب

مجلس وزاري لحسم المناصب العليا الشاغرة بينها عمالة الرباط | بوليتيك

مجلس وزاري لحسم المناصب العليا الشاغرة بينها عمالة الرباط

الوطن شراكة أحلام

مختل عقليا يقتحم مسجدا بفاس ويروع النساء في صلاة التراويح و هاشنو وقع

بتاريــخ : 24 يونيو 2017 / 03:08 مختل عقليا يقتحم مسجدا بفاس ويروع النساء في صلاة التراويح و هاشنو وقع | حوادث و حقوق
مختل عقليا يقتحم مسجدا بفاس ويروع النساء في صلاة التراويح و هاشنو وقع
علمت شوف تيفي أن مختلا عقليا داهم مسجدا مكتظا بالنساء بحي المسيرة بمدينة فاس يومه الجمعه أثناء صلاة التراويح.

شوف تيفي

علمت شوف تيفي أن مختلا عقليا داهم مسجدا مكتظا بالنساء بحي المسيرة بمدينة فاس يومه الجمعه أثناء صلاة التراويح.

وحسب مصدر شوف تيفي بفاس، فإن أصوات النجدة تعالت بين المصليات بالمسجد المذكور مما جعلهن يستنجدن بالرجال المتواجدين في المصلى الخاص بهم.
هذا وبعد سماع صراخ النساء، تمكن المصلون من القبض على المعني بالأمر إذ انهالوا عليه بالضرب قبل إحالته على مخفر الشرطة.

وحسب مصادرنا فإن الشاب البالغ من العمر 33 سنة يعاني من اضطرابات نفسية حادة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

فاس مسجد مختل عقلي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

متطرف مغربي يطلق النار على مواطن بسبتة | حوادث و حقوق

متطرف مغربي يطلق النار على مواطن بسبتة

عاجـــل.. مداهمة مقهى للشيشا في هذه الأثناء بحي بورنازيل بالدارالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجـــل.. مداهمة مقهى للشيشا في هذه الأثناء بحي بورنازيل بالدارالبيضاء

عاجــــل.. حريق مهول بكاريان ضواحي عين عودة وهذه الأسباب | حوادث و حقوق

عاجــــل.. حريق مهول بكاريان ضواحي عين عودة وهذه الأسباب

بالفيديو.. انفجار قادوس بعين السبع قبل الإفطار والسبب غريب | حوادث و حقوق

بالفيديو.. انفجار ''قادوس'' بعين السبع قبل الإفطار والسبب غريب

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفديو..تريبورتور تْسبب فكسيدة خايبة فطريق الموت بالرحمة وهاشنو وقع | بــووز
منذ 2 ساعات

بالفديو..''تريبورتور'' تْسبب فكسيدة خايبة فطريق الموت بالرحمة وهاشنو وقع

بالفيديو..بطريقة مبسطة..هذا هو مفهوم تعويم الدرهم المغربي | بــووز

بالفيديو..بطريقة مبسطة..هذا هو مفهوم تعويم الدرهم المغربي

مخرج وثائقي العربي بن مبارك..هاعلاش فكرنا فهاذ الشخصية الأسطورة | بــووز

مخرج وثائقي العربي بن مبارك..هاعلاش فكرنا فهاذ الشخصية الأسطورة

بوطبسيل يكشف تفاصيل الوثائقي الخاص بالأسطورة العربي بن مبارك | بــووز

بوطبسيل يكشف تفاصيل الوثائقي الخاص بالأسطورة العربي بن مبارك

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

أول فيديو عن فاجعة عين عودة بعمالة الصخيرات تمارة | بووز
منذ 20 دقيقة

أول فيديو عن فاجعة عين عودة بعمالة الصخيرات تمارة

مختل عقليا يقتحم مسجدا بفاس ويروع النساء في صلاة التراويح و هاشنو وقع | حوادث و حقوق

مختل عقليا يقتحم مسجدا بفاس ويروع النساء في صلاة التراويح و هاشنو وقع

بالفيديو.. سيدة كندية تسلم على يد الشيخ عمر القزابري‎ | بووز

بالفيديو.. سيدة كندية تسلم على يد الشيخ عمر القزابري‎

مثير ...شاهد أضيق زنقة بالمغرب | مجتمع

مثير ...شاهد ''أضيق'' زنقة بالمغرب

﻿ ﻿
أمس 19:54 GMT

عاجل و بالصور: ''تريبورتور'' يتسبب في حادثة سير خطيرة بالدارالبيضاء

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.