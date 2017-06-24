مثير ...شاهد ''أضيق'' زنقة بالمغرب ﻿

تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك صورة غريبة لإحدى المنازل المتواجدة بأحد الأحياء بمدينة القصر الكبير.

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تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك صورة غريبة لإحدى المنازل المتواجدة بأحد الأحياء بمدينة القصر الكبير.

وقد أثارث الصورة استغراب النشطاء بسبب ضيق « الزُقاق » الذي يتواجد به المسكن قائلين، ''كيف يُعقل لأصحابه أن أثثوا منزلهم في ظل المكان الضيق''.

في حين أفاد البعض على أن الصورة تم التلاعب بها عبر نظام الفوتوشوب لخلق البوز.