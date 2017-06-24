مثير ...شاهد ''أضيق'' زنقة بالمغرب ﻿

شوف تيفي
تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك صورة غريبة لإحدى المنازل المتواجدة بأحد الأحياء بمدينة القصر الكبير.
وقد أثارث الصورة استغراب النشطاء بسبب ضيق « الزُقاق » الذي يتواجد به المسكن قائلين، ''كيف يُعقل لأصحابه أن أثثوا منزلهم في ظل المكان الضيق''.
في حين أفاد البعض على أن الصورة تم التلاعب بها عبر نظام الفوتوشوب لخلق البوز.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.