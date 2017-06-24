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مثير ...شاهد ''أضيق'' زنقة بالمغرب

بتاريــخ : 24 يونيو 2017 / 02:11 مثير ...شاهد أضيق زنقة بالمغرب | مجتمع
مثير ...شاهد ''أضيق'' زنقة بالمغرب
تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك صورة غريبة لإحدى المنازل المتواجدة بأحد الأحياء بمدينة القصر الكبير.

شوف تيفي

تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك صورة غريبة لإحدى المنازل المتواجدة بأحد الأحياء بمدينة القصر الكبير.

وقد أثارث الصورة استغراب النشطاء بسبب ضيق « الزُقاق » الذي يتواجد به المسكن قائلين، ''كيف يُعقل لأصحابه أن أثثوا منزلهم في ظل المكان الضيق''.

في حين أفاد البعض على أن الصورة تم التلاعب بها عبر نظام الفوتوشوب لخلق البوز.

 

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