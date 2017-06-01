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متطرف مغربي يطلق النار على مواطن بسبتة

بتاريــخ : 24 يونيو 2017 / 02:02 متطرف مغربي يطلق النار على مواطن بسبتة | حوادث و حقوق
متطرف مغربي يطلق النار على مواطن بسبتة
أوقفت مصالح الشرطة بمدينة سبتة المحتلة شابا سبتيا من أصول مغربية في 23 من عمره بتهمة استعمال سلاح ناري دون ترخيص ومحاولة القتل العمد، بعد الشكاية التي تقدم بها شاب سبتي آخر يقطن بنفس الحي الذي يقطن

شوف تيفي

أوقفت مصالح الشرطة بمدينة سبتة المحتلة شابا سبتيا من أصول مغربية في 23 من عمره بتهمة استعمال سلاح ناري دون ترخيص ومحاولة القتل العمد، بعد الشكاية التي تقدم بها شاب سبتي آخر يقطن بنفس الحي الذي يقطن به الموقوف يدعي من خلاله محاولة المعني قتله بعد تهديده بواسطة مسدس.

وحسب يومية المساء في عددها الصادر نهاية الأسبوع الجاري، كان الموقوف قد اعتقل سنة 2015 بتهمة مرتبطة بالإرهاب حيث تم التحقق معه وقضى فترة من الحراسة النظرية بهذا الخصوص، قبل أن يعود مجددا للعنف مؤخرا من خلال اعتراض سبيل أحد الشبان بحي برينسيبي الذي سقطنه، حينما كان الضحية في طريقه للمسجد لأداء صلاة العشاء ليتفاجأ بالمعني يوقفه ويهدده بالسلاح الناري واضعا فوهته على رأسه.

بعدما تمكن الضحية من الإفلات رغم قربه من المعتدي الذي أطلق رصاصة لكنها لم تصبه، لجأ للسلطات الأمنية لتقديم شكاية في الموضوع ليتبين أن المعتدي من العناصر الخطيرة المحملة بعدد من قضايا العنف، مما دفع لتجنيد دورية تابعة للشرطة والحرس المدني للإيقاع به تفاديا لأي مقاومة قد يقوم بها تجاههم.

 

 

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متطرف مغربي يطلق النار على مواطن بسبتة

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