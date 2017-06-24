عاجـــل.. مداهمة مقهى للشيشا في هذه الأثناء بحي بورنازيل بالدارالبيضاء ﻿

علمت شوف تيفي أن عناصر الشرطة القضائية التابعة لأمن مولاي رشيد بالدارالبيضاء داهمت في هذه الأثناء مقهى للشيشا يتواجد بشارع القوات المساعدة بحي بورنازيل.

شوف تيفي

علمت شوف تيفي أن عناصر الشرطة القضائية التابعة لأمن مولاي رشيد بالدارالبيضاء داهمت في هذه الأثناء مقهى للشيشا يتواجد بشارع القوات المساعدة بحي بورنازيل.

وحسب موفد شوف تيفي بعين المكان فإن العناصر الأمنية تجري في هاته اللحظات البحث مع الموجودين بالمقهى عبر عملية التنقيط.

ولنا عودة في الموضوع بمزيد من التفاصيل.