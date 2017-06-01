أكادير. ..جدال بين البرلمانية ماء العينين وعضو بالأمانة العامة للبيجيدي بسبب التخوين والانقلاب على بن كيران ووزيرة تدخل على الخط ﻿

انتهى اجتماع قبل قليل، خاص بأعضاء المكتب المحلي لحزب العدالة والتنمية باكادير، عرف نقاشا وجدالا حادا بين البرلمانية ماء العينين وعضو الأمانة العامة السابق للحزب أحمد شقير الديني، بحضور رموز

شوف تيفي

انتهى اجتماع قبل قليل، خاص بأعضاء المكتب المحلي لحزب العدالة والتنمية باكادير، عرف نقاشا وجدالا حادا بين البرلمانية ماء العينين وعضو الأمانة العامة السابق للحزب أحمد شقير الديني، بحضور رموز الحزب بالمدينة بينهم شخصيات بالجناح الدعوي للحزب حركة التوحيد والإصلاح.

وحسب مصادر شوف تيفي التي حضرت الاجتماع، فقد اتهمت البرلمانية القيادي السابق للحزب الذي أثار جدلا واسعا بسبب توقيت الجماع، بالتجسس فايسبوكيا على أعضاء الحزب الدين ينتقدون مسار تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة سعد الدين العثماني، حيث دخل الطرفان في صراع ونقاش شفوي وصل حد اتهام شخصيات قيادية بحزب العدالة والتنمية بالخونة خاصة عقب المجلس الوطني الأخير للحزب والذي أعطى الضوء الأخضر للعثماني بتشكيل الحكومة.

وأفادت ذات المصادر ، أن اللقاء سيتم استكماله، داخل إحدى الفيلات الفخمة بالمدينة، مع وجبة عشاء في مسعى من جهات بالحزب، لتلطيف الأجواء كبداية لإعادة النقاش داخل المكاتب المحلية للحزب، لكن الاجتماع تحول إلى اتهامات متبادلة بين الطرفين خاصة أن ماء العينين قالت '' بأنها كشفت بوجوب فتح نقاشات داخلية بين أعضاء الحزب للإبقاء على تمسكه في حين بقي بعض الأعضاء يناضلون بتصريحات خارج السياق'' وفق ذات المصدر.

واستنادا لذات المصادر، فقد دخلت كاتبة الدولة وعضوة الأمانة العامة جميلة مصلي، على الخط، حيث ينتظر هي الأخرى أن تعقد اجتماعا مع الكتابة المحلية غدا السبت أو بعد غد مباشرة بعد زيارة والدتها التي تقطن بالمدينة.

ونفت البرلمانية ماء العينين دفاعا عن عبد الإله بن كيران، حيث قالت بأن بن كيران أخطأ حين تأخر في عقد الأمانة العامة للحزب، مؤكدة بأنها مباشرة بعد إعلان تشكيل الحكومة برئاسة العثماني، طالبت بعقد مجلس وطني استثنائي ردا على الشقيري الذي اتهمها بأنها لم تقم بأي بادرة لكونها عضوة المجلس الوطني واللجنة التحضيرية للمؤتمر المقبل.