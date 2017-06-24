عاجــــل.. حريق مهول بكاريان ضواحي عين عودة وهذه الأسباب ﻿

شوف تيفي
شهد دوار تازروت بمدينة عين عودة ليلة اليوم الجمعة-السبت، حريق مهول سببه انفجار 8 قنينات غاز من الحجم الصغير لأسباب ظلت لحدود الساعة مجهولة.
وحسب مصدر شوف تيفي من عين المكان، فإن الحريق الذي اندلع بالكاريان المذكور تسبب في خسائر مادية جسيمة، لكن ولحسن الحظ لم تُصب ساكنته بحروق خطيرة .
هذا وقد حلت إلى عين المكان العناصر الأمنية من أجل فتح تحقيق في ظروف وملابسات الحريق، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى ابن سينا لتلقي العلاجات الضرورية.
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