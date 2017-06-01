مجلس وزاري لحسم المناصب العليا الشاغرة بينها عمالة الرباط ﻿

كشف مصدر مطلع، أن المجلس الوزاري المرتقب عقده يوم غد السبت برىاسة الملك محمد السادس سيتداول ثلاثة نقط أساسية وهي التعيينات في المناصب العليا والاستراتيجية الوطنية حول الطاقة والبيئة بالاضافة الى

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كشف مصدر مطلع، أن المجلس الوزاري المرتقب عقده يوم غد السبت برىاسة الملك محمد السادس سيتداول ثلاثة نقط أساسية وهي التعيينات في المناصب العليا والاستراتيجية الوطنية حول الطاقة والبيئة بالاضافة الى عدة اتفاقيات دولية خاصة الموقعة مع عدد من الدول الأفريقية.

وحسب ذات المصدر، سيتم تعيين أسماء بشكل رسمي كولاة وعمال بعدد من المدن والجهات خاصة بعمالة الرباط التي بقيت شاغرة مند تعيين عبد الوافي الفتيت الوالي السابق على جهة الرباط سلا القنيطرة وزيرا للداخلية بالإضافة إلى ولاة وعمال آخرين بينهم من وصل سن التقاعد وآخرين تجاوزا أكثرمن أربعة سنوات على نفس المدينة.

كما يتدارس ذات الاجتماع المرتقب الاستراتيجية الوطنية في مجالي الطاقة والبيىة، بعد مناقشتها سابقا داخل المجلس الحكومي، في حين يرتقب الموافقة كذلك على رزمة من الاتفاقات الدولية خاصة الموقعة مع الدول الإفريقية.