ترامب يهدد بحرمان المغاربة من التأشيرة الأمريكية ﻿

اتهمت سلطات الهجرة الأمريكية السلطات المغربية بكونها غير متعاونة فيما يخص ترحيل المهاجرين المغاربة الموجودين في وضعية غير قانونية من الولايات المتحدة الأمريكية، مهددة بإجراءات خاصة بعدم

شوف تيفي

اتهمت سلطات الهجرة الأمريكية السلطات المغربية بكونها غير متعاونة فيما يخص ترحيل المهاجرين المغاربة الموجودين في وضعية غير قانونية من الولايات المتحدة الأمريكية، مهددة بإجراءات خاصة بعدم الإمتثال قد تصل حتى حرمان المغاربة من الحصول على تأشيرة دخول الأراضي الأمريكية فيما يدرس الكونغرس الأمريكي فرض عقوبات بسبب ذلك.

وصنفت سلطات إنفاذ قانون الهجرة والجمارك المغرب على أنه دولة غير متعاونة فيما يخص الهجرة وترحيل المهاجرين غير الشرعيين الذين يدخلون التراب الأمريكي متوعدة في اتخاد قرارات في حقهم بالترحيل إلى بلدهم.

وكشفت يومية المساء في عددها الصادر نهاية الأسبوع الجاري، إلى أن التصنيف يأتي حسب طبيعة عدم التعاون والذي يكون إما رفضا منهجيا أو تأخيرا في قبول ترحيل المعنيين بالأمر.

وأضافت المصادر، أن الأمر قد يتسبب في توصيف المغرب بكونه دولة معرضة لخطر عدم الإمتثال، حسب وثيقة حكومية نقلت مضامينها صحيفة أمريكية، وهي الإجراءات التي تتخد في حق الدولة المعنية بالأمر والتي قد تعرقل حصول مواطنيها على تأشيرة الدخول إلى التراب الوطني.