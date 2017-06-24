الموت يفجع أمين رغيب.. إنا لله وإنا إليه راجعون ﻿

تلقى المدون المغربي أمين رغيب خبرا محزنا بعدما تقلى نبأ وفاة جنين زوجته يومه الجمعة بعد أسابيع من حملها.

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تلقى المدون المغربي أمين رغيب خبرا محزنا بعدما تقلى نبأ وفاة جنين زوجته يومه الجمعة بعد أسابيع من حملها.

وبهذا الشأن، نشر أمين رغيب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك تدوينة تقاسم من خلالها مع متتبعيه هذا الخبر الأليم « قبل بضعة أسابيع شاركتكم فرحتي بحمل زوجتي، اليوم توفي الجنين ».

وفور نشره للتدوينة، انهالت على رغيب المئات من رسائل التعزية حيث عبر متتبعيه عن أسفهم وحزنهم من هذا الخبر المحزن.

تجدر الإشارة، إلى أن أمين رغيب يُعتبر من أشهر المدونين بالمغرب بفضل المعلومات التي يقدمها في مجال المعلوميات.