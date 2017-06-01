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بالفيديو.. انفجار ''قادوس'' بعين السبع قبل الإفطار والسبب غريب

بتاريــخ : 23 يونيو 2017 / 23:27 بالفيديو.. انفجار قادوس بعين السبع قبل الإفطار والسبب غريب | حوادث و حقوق
بالفيديو.. انفجار ''قادوس'' بعين السبع قبل الإفطار والسبب غريب
علمت شوف تيفي أن أنبوب الصرف الصحي انفجر يومه الجمعة لحظات قليلة قبل أذان صلاة المغرب، بالقرب من إقامة الأمان بمنطقة عين السبع بالدارالبيضاء.

شوف تيفي

 علمت شوف تيفي أن أنبوب الصرف الصحي انفجر يومه الجمعة لحظات قليلة قبل أذان صلاة المغرب، بالقرب من إقامة الأمان بمنطقة عين السبع بالدارالبيضاء.

وأضاف مصدرنا أن شاحنة من الحجم الكبير أدت إلى انفجار « القادوس » حيث أن السائق اصطدم بأنبوب الصرف الصحي وسط استغراب الحاضرين.

الأنبوب الذي انفجر بالحي المذكور،أدى إلى فيضان كبير، مما تسبب في خوف وهلع لدى الساكنة المجاورة.

هذا وقد أشعر المواطنون السلطات المعنية من أجل التدخل، حيث حلت بعين المكان « شركة ليديك » لإيقاف الفيضان.

 

 

‫شوف تيفي

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أنبوب الصرف الصحي انفجار شوف تيفي

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