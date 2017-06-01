 أزمة الخليج تتفاقم ..طرد 125 جمل من السعودية إلى قطر‎ ﻿
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الوطن شراكة أحلام

أزمة الخليج تتفاقم ..طرد 125 جمل من السعودية إلى قطر‎

بتاريــخ : 23 يونيو 2017 / 23:22 أزمة الخليج تتفاقم ..طرد 125 جمل من السعودية إلى قطر‎ | بووز
أزمة الخليج تتفاقم ..طرد 125 جمل من السعودية إلى قطر‎
أزمة الخليج تتفاقم ..طرد 125 جمل من السعودية إلى قطر‎

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