إخلاء خمسة أبراج سكنية في لندن خشية اندلاع حرائق ﻿

أعلنت وسائل إعلام بريطانية، أنه سيتم إخلاء 161 شقة شمال لندن لأنها مبنية من نفس المواد التي اشتعلت في حريق البرج « غرينفل » في العاصمة البريطانية قبل أسبوعين من الآن، وذلك تفاديا لأي مكروه.

شوف تيفي

أعلنت وسائل إعلام بريطانية، أنه سيتم إخلاء 161 شقة شمال لندن لأنها مبنية من نفس المواد التي اشتعلت في حريق البرج « غرينفل » في العاصمة البريطانية قبل أسبوعين من الآن، وذلك تفاديا لأي مكروه.

وأضافت التقارير ذاتها أنه سيتم إخلاء 800 وحدة سكنية في خمسة أبراج سكنية في شمال لندن "بشكل فوري" من أجل السماح بتنفيذ "أعمال طارئة" تتعلق بتأمين السلامة من الحرائق.

هذا وأشارت التحقيقات إلى أن هذه المادة المشتعلة ساهمت في انتشار الحريق بسرعة كبيرة وأعاقت إخماده.

جدير بالذكر أن الحريق الذي اندلع ببرج "غرينفل" في العاصمة البريطانية مؤخرا أودى بحياة 88 شخصا حرقا.