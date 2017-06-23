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بالصور.. كوميدي مغربي يتعرض لحادثة سير خطيرة

بتاريــخ : 23 يونيو 2017 / 22:47 بالصور.. كوميدي مغربي يتعرض لحادثة سير خطيرة | حوادث و حقوق
بالصور.. كوميدي مغربي يتعرض لحادثة سير خطيرة
تعرض الفنان الكوميدي محمد العبوتي الملقب بميميح لحادثة سير مروعة على مستوى الطريق المؤدية إلى كاسطيا بمدينة طنجة.

شوف تيفي

 تعرض الفنان الكوميدي محمد العبوتي الملقب بميميح لحادثة سير مروعة على مستوى الطريق المؤدية إلى كاسطيا بمدينة طنجة.

وحسب مصادر محلية فإن الفنان المغربي اصطدم بإحدى الشاحنات المركونة بالشارع المذكور لتتعرض سيارته لخسائر مادية جسيمة.

هذا وبعد وقوع الحادثة، حلت بعين المكان العناصر الأمنية من أجل فتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادث، فيما تم نقل الكوميدي ميميح إلى المستشفى من أجل تلقي العلاجات الضرورية.

 

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حوادث وحقوق فنان مغربي حادثة سير خطيرة شوف تيفي

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