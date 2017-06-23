بالصورة. .فنان مغربي شهير يتناول وجبة الإفطار رفقة المجرد بباريس ﻿

"شوف تيفي"
نشر الفنان المغربي الشاب " ديزي دروس " قبل قليل من ليلة يومه الجمعة، صورة جمعته بالفنان سعد المجرد خلال تناولهما وجبة الإفطار بمقر إقامة "المعلم" بباريس.
وعبر "دروس" عن سعادته الكبيرة باللقاء بالمجرد من خلال تدوينة كتب فيها " وقت رائع رفقة صديقي خلال وجبة الإفطار ".
تجدر الإشارة إلى أن المغاربة، تعرفوا علي ديزي دروس بعد إصدار أغنيته " فوق الشواية " التي حصلت على نسبة مشاهدة عالية باليوتوب .
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