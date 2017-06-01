عاجل وبالفيديو.. إحباط عملية إرهابية بمكة المكرمة ﻿

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قالت قناة الإخبارية التلفزيونية الرسمية وقناة العربية إن قوات الأمن السعودية أحبطت هجوما كان يستهدف الحرم المكي مساء يومه الجمعة.
وقالت العربية إن قوات الأمن ضبطت مجموعتين إرهابيتين تمركزتا في مكة المكرمة وثالثة في مدينة جدة. وأضافت أن الهجوم الذي تم إحباطه كان يستهدف المصلين في المسجد الحرام.
من جهتها قالت وزارة الداخلية السعودية إن الانتحاري الذي فجر نفسه كان يستعد لشن هجوم على المسجد الحرام.
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