صادم وبالفيديو..شوفو أشنو وقع وسط مقبرة في القنيطرة: ناس ميتين وملقاوش المواطنين فين يدفنوهم ﻿

نشرت إحدى الصفحات الفايسبوكية، مقطع فيديو جد صادم، يومه الجمعة، يظهر العديد من المواطنين وهم يعبرون عن غضبهم الشديد، بسبب بقاء جثمان بعض الموتى لساعات طويلة داخل إحدى المقابر دون أن يتم دفنها.

"شوف تيفي"

نشرت إحدى الصفحات الفايسبوكية، مقطع فيديو جد صادم، يومه الجمعة، يظهر العديد من المواطنين وهم يعبرون عن غضبهم الشديد، بسبب بقاء جثمان بعض الموتى لساعات طويلة داخل إحدى المقابر دون أن يتم دفنها.

وعبر المتواجدون بالمقبرة عن غضبهم واسيائهم الشديد من غياب عامل مختص في حفر القبور، وهو ما جعل أسرة سبعة موتى ينتظرون لساعات طويلة دون تدخل السلطات المحلية لإيجاد حل ينهي معاناتهم، ما دفع بأحد الأشخاص إلى التكفل بمهمة حفر القبور.

ووجه المتضررون في الفيديو الاتهام إلى المنتخبين والسلطات المحلية، محملين إياهم مسؤولية ما وقع بالمقبرة التي لا تتوفر على حفار للقبور بالإضافة إلى عدم توفر المقبرة على مجموعة من الأمور التي تحفظ كرامة الميت وأسرته.