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حصري..هذا هو الرئيس الجديد للمنطقة الأمنية لحي مولاي رشيد بالبيضاء

بتاريــخ : 23 يونيو 2017 / 20:05 حصري..هذا هو الرئيس الجديد للمنطقة الأمنية لحي مولاي رشيد بالبيضاء | بوليتيك
حصري..هذا هو الرئيس الجديد للمنطقة الأمنية لحي مولاي رشيد بالبيضاء
علمت ''شوف تيفي'' أن المديرية العامة للأمن الوطني، عينت العميد الإقليمي عبد الهادي السيبا، رئيسا للمنطقة الأمنية لمولاي رشيد، ليخلف بذلك ''سعيد أيت التومي'' الذي تم إعفاءه وإلحاقة بدون مهام بالإدراة

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن المديرية العامة للأمن الوطني، عينت العميد الإقليمي عبد الهادي السيبا، رئيسا للمنطقة الأمنية لمولاي رشيد، ليخلف بذلك "سعيد أيت التومي" الذي تم إعفاءه وإلحاقة بدون مهام بالإدراة المركزية.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن تعيين السيبا في منصبه الجديد، يعتبر سابقة من نوعها في الإدارة العامة، مشيرا إلى أن هذا الأخير الذي كان يشغل منصب رئيس المنطفة الأمنية لمطار محمد الخامس بالنيابة، تم إعفاؤه وإلحاقه بولاية البيضاء بدون مهمة قبل خمسة أشهر تقريبا.

تجدر الإشارة إلى سعيد أيت التومي، الذي تم إعفاءه من منصبه كرئيس للمنطقة الأمنية لمولاي رشيد، تم تعيينه شهر فبراير الماضي خلفا لـ "عبد الرحيم الفقيذ"، بعد أن كان يشغل سابقا مهام عميد مركزي بالمنطقة الأمنية عين السبع.

‫شوف تيفي

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