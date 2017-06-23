 عاجل و بالصور: ''تريبورتور'' يتسبب في حادثة سير خطيرة بالدارالبيضاء ﻿
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عاجل و بالصور: ''تريبورتور'' يتسبب في حادثة سير خطيرة بالدارالبيضاء

بتاريــخ : 23 يونيو 2017 / 19:54 عاجل و بالصور: تريبورتور يتسبب في حادثة سير خطيرة بالدارالبيضاء | حوادث و حقوق
عاجل و بالصور: ''تريبورتور'' يتسبب في حادثة سير خطيرة بالدارالبيضاء
حرب الطرق لا زالت مستمرة ببلادنا، حيث عاشت في هذه اللحظات من يومه الجمعة، طريق الرحمة بالدارالبيضاء، على وقع حادثة سير خطيرة تسبب فيها سائق '' دراجة ثلاثية العجلات ''تريبورتور''

 شوف تيفي:ك ع

حرب الطرق لا زالت مستمرة ببلادنا، حيث عاشت في هذه اللحظات من يومه الجمعة، طريق الرحمة بالدارالبيضاء، على وقع حادثة سير خطيرة تسبب فيها سائق " دراجة ثلاثية العجلات "تريبورتور"

و تعود تفاصيل الحادثة،عندما، اصطدم سائق التريبورتور بسيار خفيفة تسببت في دخوله تحت عجلات حافلة للنقل العمومي ،و إصابته بجروح جد خطيرة استدعت نقله إلى المستعجلات.

و بعد علمها،حلت العناصر الأمنية بمكان الحادث الخطير لفتح تحقيق في الموضوع.

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