عاجل و بالصور: ''تريبورتور'' يتسبب في حادثة سير خطيرة بالدارالبيضاء ﻿

حرب الطرق لا زالت مستمرة ببلادنا، حيث عاشت في هذه اللحظات من يومه الجمعة، طريق الرحمة بالدارالبيضاء، على وقع حادثة سير خطيرة تسبب فيها سائق '' دراجة ثلاثية العجلات ''تريبورتور''

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حرب الطرق لا زالت مستمرة ببلادنا، حيث عاشت في هذه اللحظات من يومه الجمعة، طريق الرحمة بالدارالبيضاء، على وقع حادثة سير خطيرة تسبب فيها سائق " دراجة ثلاثية العجلات "تريبورتور"

و تعود تفاصيل الحادثة،عندما، اصطدم سائق التريبورتور بسيار خفيفة تسببت في دخوله تحت عجلات حافلة للنقل العمومي ،و إصابته بجروح جد خطيرة استدعت نقله إلى المستعجلات.

و بعد علمها،حلت العناصر الأمنية بمكان الحادث الخطير لفتح تحقيق في الموضوع.