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عاجل وبالصورة.. بعدمغادرته السجن وحضور جنازة والده: هذه هي الكلمات المؤثرة التي كتبها مرتضى أعمراشن على حسابه بالفايسبوك

بتاريــخ : 23 يونيو 2017 / 19:48 عاجل وبالصورة.. بعدمغادرته السجن وحضور جنازة والده: هذه هي الكلمات المؤثرة التي كتبها مرتضى أعمراشن على حسابه بالفايسبوك | مجتمع
عاجل وبالصورة.. بعدمغادرته السجن وحضور جنازة والده: هذه هي الكلمات المؤثرة التي كتبها مرتضى أعمراشن على حسابه بالفايسبوك
تفاعل الناشط المغربي ابن الحسيمة مرتضى أعمراشن على حسابه الخاص بالفايسبوك، قبل قليل من يومه الجمعة، بعد أن غادر سجن الزاكي بسلا وحضر جنازة والده الذي ووري الثرى ضواحي المدينة الريفية.

"شوف تيفي"

تفاعل الناشط المغربي ابن الحسيمة مرتضى أعمراشن على حسابه الخاص بالفايسبوك، قبل قليل من يومه الجمعة، بعد أن غادر سجن الزاكي بسلا وحضر جنازة والده الذي ووري الثرى ضواحي المدينة الريفية.

وكتب أعمراشن في تدوينته المؤثرة "رحم الله والدي رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وحسب أمر منح السراح الذي توصلت "شوف تيفي" به، فإن قاضي التحقيق،استجاب لطلب هيئة الدفاع عن أعمراشن، وذلك بعد الملتمس الذي تقدم به الوكيل العام للملك، والذي التمس خلاله منح الموقوف السراح مؤقتا مع إخضاعه لإحدى تدابير المراقبة القضائية، وتقييده بالبند رقم ثمانية من المادة 161من قانون المسطرة الجنائية.

تجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بسلا، قرر يومه الجمعة، متابعة مرتضى أعمراشن في حالة سراح بعد وفاة والده ليلة الخميس الجمعة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي السراح المؤقت قاضي التحقيق

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