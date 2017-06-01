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الوطن شراكة أحلام

إشادة الأمم المتحدة بقرار المغرب استقبال لاجئين سوريين

بتاريــخ : 23 يونيو 2017 / 19:21 إشادة الأمم المتحدة بقرار المغرب استقبال لاجئين سوريين | بووز
إشادة الأمم المتحدة بقرار المغرب استقبال لاجئين سوريين
إشادة الأمم المتحدة بقرار المغرب استقبال لاجئين سوريين

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إشادة الأمم المتحدة بقرار المغرب استقبال لاجئين سوريين

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