وزير مغربي تيطلق مراتو ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر جيد الاطلاع أن وزيرا مغربيا وصل هو وزوجته إلى الباب المسدود ويخططون إلى الانفصال النهائي بعد تراكم المشاكل

شوف تيفي:

علمت "شوف تيفي" من مصدر جيد الاطلاع أن وزيرا مغربيا وصل هو وزوجته إلى الباب المسدود ويخططون إلى الانفصال النهائي بعد تراكم المشاكل بينهما حيث وصلت الأمور إلى حد لا يمكن الاستمرار في العيش معا داخل بيت واحد...

مصدرنا الذي رفض الحديث عن الأسباب التي دفعت بالوزير وزوجته إلى قرارا لانفصال وإن كان الحديث يروج عن قصة (...) انتشرت قبل سنوات بقوة عبر مختلف المنابر الإعلامية، أكد (مصدرنا) أنه غادر بيت الزوجية وينتظر فقط نهاية شهر رمضان الأبرك ليباشر الإجراءات القانونية للتطليق بشكل ودي من زوجته وأم أولاده..