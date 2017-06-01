مثير وبالفيديو..متسول كينصب على الناس أمام مسجد في رمضان وكايدير فيها عاجز عن الحركة وهاكيفاش شدوه البوليس ﻿

قامت الشرطة السعودية، أمس الخميس، بإيقاف متسول، وبحوزته مبلغ مالي جد مهم، تحصل عليه من أمام أحد المساجد بعد ادعائه بأنه أصم وأبكم، وعاجز عن الحركة.

"شوف تيفي"

قامت الشرطة السعودية، أمس الخميس، بإيقاف متسول، وبحوزته مبلغ مالي جد مهم، تحصل عليه من أمام أحد المساجد بعد ادعائه بأنه أصم وأبكم، وعاجز عن الحركة.

وحسب وسائل إعلام سعودية فقد قام أحد المواطنين السعوديين بنشر فيديو يظهر فيه متسول أمام أحد المساجد، يدّعي أنه مصاب بالصم، وأنه لا يستطيع الحركة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الفيديو، يظهر قيام أحد المواطنين السعوديين بتتبع المتسول، حيث ادعى الأخير أنه لا يسمع ولا يستطيع الحركة، ولذلك كان يجلس أمام أحد المساجد طلبا للمعونة، وعند تتبع المتسول ظهر أنه يتكلم بطلاقة ويستطيع الحركة، ليتم إبلاغ الشرطة التي أوقفت المتسول، وأثناء تفتيشه تم العثور على مبلغ 528 ريال، وهو المبلغ الذي تحصل عليه خلال جلوسه أمام المسجد عند صلاة المغرب فقط.