فيديو يهز الفايسبوك:فتاة تحتقر شخصا وتأمره بتقبيل قدميها..وهذا هو العمل المقرف الذي قام به من أجلها ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الجمعة، مقطع فيديو جد صادم، ظهرت خلاله فتاة وهي تأمر شابا بتقبيل قدميها بطريقة مثيرة للجدل، قبل أن تقوم بـ ''البصق'' داخل فمه وأمرته بابتلاع

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الجمعة، مقطع فيديو جد صادم، ظهرت خلاله فتاة وهي تأمر شابا بتقبيل قدميها بطريقة مثيرة للجدل، قبل أن تقوم بـ "البصق" داخل فمه وأمرته بابتلاع لعابها في مشهد مقرف ومقزز.

وتفاعل آلاف النشطاء مع الفيديو الذي جرت فصوله على ما يبدو بلبنان، حيث عبر العديد من المتفاعلين عن صدمتهم الكبيرة من الطريقة التي احتقرت بها الفتاة الشاب، موضحين أن الأمر يعتبر إهانة لكرامة الرجل الذي كان يقوم بكل ما كان يؤمر دون أن يبدي أي اعتراض.

ومن جهة أخرى، حمل نشطاء الشاب مسؤولية ما وقع له، موضحين أن الفتاة استغلت ضعفه لتقوم باحتقاره وبمعاملته بطريقة غير إنسانية تدمي القلوب وتهز النفوس.