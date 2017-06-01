عاجل وبالفيديو.. هذا هو مصير الملتحي اللي سلخ فتاة لابسة سروال قصير في الترامواي نهار رمضان ﻿

"شوف تيفي":
كشفت وسائل إعلام تركية، يومه الجمعة، أن الشرطة، تمكنت من إيقاف الشاب الذي تورط في الاعتداء على فتاة بقاطرة ترامواي بسبب ارتدائه لسروال قصير نهار رمضان.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الفتاة الضحية، قالت إن المعتدي عليها، كان يوجه لها السب والقذف طيلة الرحلة بسبب ارتدائها لسروال قصير نهار رمضان قبل أن يقوم بالاعتداء عليها والهروب من قاطرة "الترامواي".
تجدر الإشارة إلى أن مقطع فيديو، أشعل مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لحظة قيام شخص ملتحي بالاعتداء على فتاة بطريقة بشعة، ما دفع بالشرطة التركية إلى فتح تحقيق للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة.
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