العثماني والرميد يعزيان الناشط المرتضى اعمراشا في وفاة والده ﻿

قدم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، تعازيهما للناشط المرتضى اعمراشا وعائلته، إثر وفاة والده أمس الخميس، حسب ما كشفت عنه مصادر إعلامية مقربة من

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قدم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، تعازيهما للناشط المرتضى اعمراشا وعائلته، إثر وفاة والده أمس الخميس، حسب ما كشفت عنه مصادر إعلامية مقربة من البيجيدي.

وأوضحت المصادر ذاتها أن العثماني والرميد اتصلا بأحد أفراد عائلة اعمراشا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وأبلغاه تعازيهما الحارة للمرتضى وكل أفراد الأسرة.

وكان الناشط اعمراشا قد حل صباح اليوم الجمعة بمدينة الحسيمة، قادما إليها من الدار البيضاء عبر الطائرة، وذلك لحضور جنازة والده بعدما وقع له وزير العدل محمد أوجار، ترخيصا استثنائيا يمنحه سراحا مؤقتا لحضور الجنازة.

قبل أن يقرر قاضي التحقيق منح السراح المؤقت للناشط المرتضى اعمراشا مع إخضاعه للوضع تحت المراقبة القضائية.