مثير..مشعوذ نصاب ينتحل صفة موظف بوارزة العدل..وهذا ما تعرضت له سيدتان بسببه بالبيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الشرطة القضائية لدرب السلطان الفداء، أوقفت أمس الخميس، مشعوذا من ذوي الاحتياجات الخاصة يبلغ من العمر خمسين سنة من داخل منزله، عقب تورطه في النصب والاحتيال على سيدتين

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن الشرطة القضائية لدرب السلطان الفداء، أوقفت أمس الخميس، مشعوذا من ذوي الاحتياجات الخاصة يبلغ من العمر خمسين سنة من داخل منزله، عقب تورطه في النصب والاحتيال على سيدتين وانتحال صفة موظف بوزارة العدل والحريات.

وأوضح المصدر ذاته في الكشف عن تفاصيل إيقاف "المشعوذ" فإن هذا الأخير تقدم بشكاية للنيابة العامة، مفادها أن سيارته تعرضت للسرقة، من قبل شخصين مرافقين لسيدة سبق أن أقرضها مبالغ مالية تفوق مائة آلاف درهم، وبعد فتح تحقيق في الموضوع تم الاستماع إلى المشتكى بها التي أفادت أنها كانت تتردد على "المشعوذ" من أجل الرقية، حيث أخبرها أنه كان موظفا سابقا في وزارة العدل والحريات، وعلى إثر ذلك كشفت له بأن لديها قضية بالمحكمة التجارية بالبيضاء، فوعدها بالتدخل وذلك مقبل مبلغ مالي قدره ستين ألف درهم.

وأضاف المصدر ذاته أن المشعوذ استغل سداجة ضحيته وطلب منها مشاركته في مشروع مقهى بمدينة مراكش، سلمته على إثره مبالغ مالية ثمانين ألف درهم، وكذا شيكات موقعة على بياض من أجل إنجاز المشروع الوهمي، مضيفا أن الضحية وخلال هذه الفترة أشعرت النصاب أن إحدى قريباتها القاطنة بسيدي بنور لها قضية جارية بمحكمة النقض من أجل أرض فلاحية متنازع عليها، فطلب منها إحضارها، حيث قدم لها نفسه هي الأخرى بأنه موظف سابق بوزارة العدل وعلى إثر إعاقته تم الاستغناء عنه، وأنه لا زال يتمتع بنفوذ لدى المحاكم فطلب منها مبلغ خمسين ألف درهم سلمته له، وبعدما تأكد أن حيلته انطلت عليها طالبها بملغ إضافي قدره خمسة آلاف درهم.

وأكد ذات المصدر أن ابن الضحية الثانية، شعر بتعرض والجدة للنصب، فربط الاتصال بالمشعوذ وطلب منه اللقاء بحي السالمية بالبيضاء لمنحه المبلغ المالي المتفق عليه، وخلال لقائهما واجه الابن المشعوذ بحقيقة وعوده الكاذبة، وبدأ في تضييق الخناق عليه من أجل إرجاع الضحايا ما نهبهم، فقرر "المشعوذ" ترك سيارته للابن كضمان إلى حين تدبير المبالغ المالية التي تسلمها منهم.

وأشار مصدر "شوف تيفي" إلى أن النصاب ومن أجل التملص من عملية النصب التي اقترفها في حق الضحايا، تقدم بشكاية لدى النيابة العامة بالمحكمة الزجرية بالبيضاء، وبعد استدعائه للاستماع له لم يمثل أمام المحكمة، لتنتقل الشرطة القضائية لدرب السلطان الفداء إلى مقر سكناه، حيث تم إيقافه واستقدامه إلى المصلحة السالفة الذكر بعد حجز نسخ من ملفات قضائية خاصة بضحاياه، مشيرا إلى أن المعني بالأمر وخلال مواجهته بالمعطيات المذكورة، تراجع عن تصريحلاته، واعترف بعمليات النصب، كما تم حجز سيارته التي تمت معاينة شارة تابعة لوزارة العدل والحريات وهي موضوعة بواقيتها الأمامية.

جذير بالذكر أن المعني بالأمر، سيحال غدا السبت على المحكمة الزجرية عين السبع من أجل النصب والاحتيال وانتحال صفة.