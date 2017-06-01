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مُمرضة مزيفة حصلات متلبسة بسرقة مولود من قلب مستشفى خريبكة وهاشنو وقع ليها

بتاريــخ : 23 يونيو 2017 / 17:21 مُمرضة مزيفة حصلات متلبسة بسرقة مولود من قلب مستشفى خريبكة وهاشنو وقع ليها | حوادث و حقوق
مُمرضة مزيفة حصلات متلبسة بسرقة مولود من قلب مستشفى خريبكة وهاشنو وقع ليها
أقدمت سيدة انتحلت صفة ممرضة بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بمدينة خريبكة يوم الأربعاء المنصرم، على محاولة سرقة رضيع.

شوف تيفي

 أقدمت سيدة انتحلت صفة ممرضة بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بمدينة خريبكة يوم الأربعاء المنصرم، على محاولة سرقة رضيع.

وكشفت جريدة العلم في عددها الصادر اليوم الجمعة أن السيدة المذكورة التي انتحلت صفة ممرضة ترددت على المستشفى الإقليمي بالمدينة لمدة ثلاثة أيام مرتدية بدلة الممرضات متعقبة أثر النساء اللواتي يحملن رضعا.

وأضافت مصادر الجريدة أن الطريقة التي تعاملت بها مع النزيلات بالمستشفى أثارت شكوك الموظفين ما دفعهم إلى إخبار المدير والطاقم الإداري حيث تم استدعاء رجال الأمن الذين أوقفوا المشتبه فيها في حالة تلبس بعدما كانت تستعد للإختلاء بإحدى النزيلات.

هذا وبعد توقيفها تم اقتيادها إلى مخفر الشرطة لمباشرة البحث معها، وذلك بعد الإستماع إلى بعض رجال الأمن الخاص وبعض الممرضات ممن حضرن الحادث.

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ممرضة مزيفة المستشفى خريبكة

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