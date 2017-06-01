تفاصيل الإفراج عن المرتضى اعمراشن ونقله عبر طائرة إلى مدينة الحسيمة مباشرة بعد السحور ﻿

وصل المرتضى اعمراشن صباح اليوم الجمعة إلى مدينة الحسيمة قادما إليها من الدار البيضاء، بعد أن تقرر إطلاق سراحه وتمتيعه بالسراح المؤقت، حيث تقدمت به هيئة دفاع المرتضى بعد زوال أمس الخميس، ونفذ

شوف تيفي

وصل المرتضى اعمراشن صباح اليوم الجمعة إلى مدينة الحسيمة قادما إليها من الدار البيضاء، بعد أن تقرر إطلاق سراحه وتمتيعه بالسراح المؤقت، حيث تقدمت به هيئة دفاع المرتضى بعد زوال أمس الخميس، ونفذ مباشرة بعد نزول خبر وفاة والده الذي وافته المنية بعد مرض عضال ليلة الخميس الجمعة.

وجاءت استجابة قاضي التحقيق لطلب هيئة الدفاع، بعد الملتمس الذي تقدم به الوكيل العام للملك، والذي التمس خلاله منح الموقوف السراح مؤقتا مع إخضاعه لإحدى تدابير المراقبة القضائية، وتقييده بالبند رقم ثمانية من المادة 161من قانون المسطرة الجنائية.

ويوجد اعمراشن في هذه اللحظات بمنزل أسرته بالحسيمة، وسيحضر جنازة والده الذي سيوارى الثرى بعد صلاة الجمعة بأحد مقابر المدينة الريفية.