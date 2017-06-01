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خبر سار للمغاربة..اكتشاف معادن ثمينة بالمملكة

بتاريــخ : 23 يونيو 2017 / 16:24 خبر سار للمغاربة..اكتشاف معادن ثمينة بالمملكة | اقتصاد
خبر سار للمغاربة..اكتشاف معادن ثمينة بالمملكة
أفاد المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أن أعمال التنقيب المعدني خلال سنة 2016 همت 40 هدفا تقع بمناطق واعدة بالبلاد مبرزا أن أعماله الخاصة همت 29 هدفا.

شوف تيفي

أفاد المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أن أعمال التنقيب المعدني خلال سنة 2016 همت 40 هدفا تقع بمناطق واعدة بالبلاد مبرزا أن أعماله الخاصة همت 29 هدفا.

وكشفت جريدة العلم في عددها الصادر اليوم الجمعة نقلا عن المكتب أن 11 من أصل 29 هدفا همت معادن ثمينة فيما همت 8 منها المعادن الرئيسية واليورانيوم وهدفان تركزا حول الصخور والمعادن الصناعية و7 شملت الإستكشاف المعدني فضلا عن مشروع خاص.

وأضاف المصدر ذاته، أن الأعمال المشتركة همت من جهتها 11 هدفا من ضمنها 4 أهداف شملت المعادن الرئيسية و4 اخرى همت المعادن الثمينة و3 همت الصخور والمعادن الصناعية

 

 

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المكتب الوطني للهيدروكاربورات المعادن

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