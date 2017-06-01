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عاجل وبالفيديو...بعد مطالبٍ بإغلاقها في ظرف 10 أيام..قناة الجزيرة ترد بقوة على الدول العربية

بتاريــخ : 23 يونيو 2017 / 16:12 عاجل وبالفيديو...بعد مطالبٍ بإغلاقها في ظرف 10 أيام..قناة الجزيرة ترد بقوة على الدول العربية | دولي
عاجل وبالفيديو...بعد مطالبٍ بإغلاقها في ظرف 10 أيام..قناة الجزيرة ترد بقوة على الدول العربية
خرجت قناة الجزيرة ببيان، قبل قليل من يومه الجمعة، أوضحت من خلاله أن المطالب المنسوبة للدول العربية الأربع التي تدعو لإغلاق القناة ليست سوى محاولة لإسكات حرية التعبير في المنطقة، وذلك حسب ما كشفت

"شوف تيفي"

خرجت قناة الجزيرة ببيان، قبل قليل من يومه الجمعة، أوضحت من خلاله أن المطالب المنسوبة للدول العربية الأربع التي تدعو لإغلاق القناة ليست سوى محاولة لإسكات حرية التعبير في المنطقة، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة "رويترز" البريطانية.

ونشرت القناة القطرية على صفحتها الرسمية بالفايبسبوك قبل قليل، تقريرا، هاجمت من خلاله الدول التي طالبت قطر بإغلاقها، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن العديد من المشاكل التي تعرض لها صحافيو وعمال القناة في العديد من الدول العربية خلال الحرب التي تم شنها على القناة، وخاصة بمصر والإمارات.

تجدر الإشارة إلى أن السعودية والإمارات ومصر والبحرين، خرجوا بقائمة مطالب تم توجيهها إلى قطر من خلال الكويت، طالبوا من خلالها الدوحة بالاستجابة لمجموعة من المطالب في ظرف عشرة أيام ومن بينها إغلاق قناة الجزيرة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي قناة الجزيرة رويترز الفايسبوك الدول العربية الحرب

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