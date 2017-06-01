عاجل..هذا ما قرر القضاء بخصوص عادل الكرطومي ﻿

قرر وكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع يومه الجمعة، تمديد الحراسة النظرية لـ ''عادل الكرطومي'' لـ 24 ساعة، من أجل تعميق البحث معه في المنسوب إليه بعد خروجه أخيرا بتصريحات، وجه من خلالها تصريحات جد

"شوف تيفي"

قرر وكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع يومه الجمعة، تمديد الحراسة النظرية لـ "عادل الكرطومي" لـ 24 ساعة، من أجل تعميق البحث معه في المنسوب إليه بعد خروجه أخيرا بتصريحات، وجه من خلالها تصريحات جد خطيرة لقضاة ومسؤولين.



جدير بالذكر أن فرقة خاصة للشرطة القضائية، قامت أول أمس الأربعاء، بأمر من الوكيل العام للملك باعتقال ''عادل الكرطومي'' المعروف بنشر أشرطة فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي يتهم فيها مسؤولين وأطر بسلك القضاء بالوقوف وراء من وصفها ''بالخروقات والإختلالات داخل سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء'' عبر أخذ رشاوي بوساطة من إعلاميين معروفين.

وكانت مصادر مطلعة، قد كشفت لـ "شوف تيفي" أن المعني بالأمر تمت مطالبته بالأدلة والوثائق التي تثبت إدعاءاته وتصريحاته التي خرج بها في أشرطةفيديو.



