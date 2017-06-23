بالصور.. اختفاء شاب في مقتبل العمر يعاني من اضطرابات نفسية في ظروف غامضة ﻿

شوف تيفي
علمت "شوف تيفي" أن شاب يدعى أيوب رزقي يبلغ من العمر 22 سنة، اختفى عن الأنظار يوم الثلاثاء الماضي تزامنا مع صلاة الفجر، حيث غادر منزل عائلته وهو في حالة غير طبيعية.
وحسب مصادر قريبة من عائلة المُختفي، فإن الأخير الذي يعاني من اضطرابات نفسية حادة والذي يقطن بمنطقة الدروة بالقرب من مطار محمد الخامس، يُعتبر المُعيل الوحيد لعائلته الصغيرة حيث أن شقيقه مكفوف.
وفي السياق، طالب المصدر ذاته من رواد مواقع التواصل الإجتماعي إشعار والدته عند العثور على أيوب رزقي المُختفي من خلال الاتصال بالرقم التالي 0658746409
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