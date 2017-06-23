عاجل وبالصور..حادثة سير خطيرة بقنطرة الحسن الثاني بالرباط ﻿

شهدت قنطرة الحسن الثاني بمدينة الرباط، قبل قليل من يومه الجمعة، حادثة سير مروعة، عقب انقلاب سيارة خفيفة بطريقة بشعة.

"شوف تيفي"

شهدت قنطرة الحسن الثاني بمدينة الرباط، قبل قليل من يومه الجمعة، حادثة سير مروعة، عقب انقلاب سيارة خفيفة بطريقة بشعة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن سيارة خفيفة، كانت تسير بسرعة جنونية بالقنطرة المذكورة، فقد سائقها السيطرة على المقود، ما تسبب في انقلاب السيارة للعديد من المرات.