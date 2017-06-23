عاجل وبالصور..حادثة سير خطيرة بقنطرة الحسن الثاني بالرباط ﻿

شهدت قنطرة الحسن الثاني بمدينة الرباط، قبل قليل من يومه الجمعة، حادثة سير مروعة، عقب انقلاب سيارة خفيفة بطريقة بشعة.
شهدت قنطرة الحسن الثاني بمدينة الرباط، قبل قليل من يومه الجمعة، حادثة سير مروعة، عقب انقلاب سيارة خفيفة بطريقة بشعة.
وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن سيارة خفيفة، كانت تسير بسرعة جنونية بالقنطرة المذكورة، فقد سائقها السيطرة على المقود، ما تسبب في انقلاب السيارة للعديد من المرات.
وأوضح المصدر ذاته أن الألطاف الإلهية، حالت دون تعرض السائق لمكروه، مشيرا إلى أن الحادث وبالرغم من خطورته فإنه لم يخلف خسائر بشرية.
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