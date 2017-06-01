عاجل..السجن لسبع أميرات بنات أمير إماراتي ولزوجته..وها علاش ﻿

أصدرت محكمة في بلجيكا حكما بالسجن لمدة 15 شهرا مع وقف التنفيذ على سبع بنات أمير إماراتي و زوجته، بالإضافة لغرامة مالية قدرها 165 ألف يورو، بسبب إذلالهن ومعاملتهن اللاإنسانية لخادمة تعمل لديهن، وذلك

"شوف تيفي"

أصدرت محكمة في بلجيكا حكما بالسجن لمدة 15 شهرا مع وقف التنفيذ على سبع بنات أمير إماراتي و زوجته، بالإضافة لغرامة مالية قدرها 165 ألف يورو، بسبب إذلالهن ومعاملتهن اللاإنسانية لخادمة تعمل لديهن، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة سبوتنيك الروسية قبل قليل من يومه الجمعة.



وأوضحت الوكالة الروسية أن الحادثةـ تكررت مع 23 امرأة من جنسيات مختلفة، أثناء إقامتهن مع أسرة الأمير الإماراتي في فندق "كونراد"، في العاصمة البلجيكية بروكسل، في الأعوام 2008-2009.

وأضافت ذات الوكالة أن الدعوى المرفوعة ضد عائلة الأمير، جاء فيها أن زوجته وبناته كن يعاملن الخادمة كعبدة لديهن، ما يعد مخالفة للقوانين الاجتماعية في بلجيكا، مضيفة أن الشرطة المحلية، أكدت أن الأميرات كن ينعتن الخادمات بالـ"الكلاب"، وكن يجبرنهن على النوم على سجادة صغيرة قرب باب الجناح الذي كن يسكن فيه، ويتكون هذا الجناح من طابق كامل في مبنى الفندق.



