صادم وبالصور.. خلاط كهربائي يتسبب في وفاة نجمة معروفة بطريقة لا تصدق+صور ﻿

تسبب انفجار أسطوانة صغيرة خاصة بخلاط كهربائي، في وفاة نجمة فرنسية مشهورة بمجال اللياقة البدنية على موقع إنستغرام للتواصل الاجتماعي، ما دفع بالسطات الفرنسية إلى فتح تحقيق في الحادث، حفاظاً على

"شوف تيفي"



تسبب انفجار أسطوانة صغيرة خاصة بخلاط كهربائي، في وفاة نجمة فرنسية مشهورة بمجال اللياقة البدنية على موقع إنستغرام للتواصل الاجتماعي، ما دفع بالسطات الفرنسية إلى فتح تحقيق في الحادث، حفاظاً على سلامة المستهلكين.

وحسب ما كشفت عنه مصادر إعلامية فرنسية فإن ربيكا برغر، التي كانت تعد نموذجاً للياقة البدنية في فرنسا، فارقت الحياة أخيرا، بعد أن أصيبت على مستوى صدرها عقب انفجار أسطوانة مضغوطة خاصة بخلاط كهربائي، خلال إعدادها لمشروب.

وأوضحت المصادر ذاته أن أسرة النجمة المتوفاة، نشرت صورة الخلاط الذي تسبب في وفاتها، وحذرت من مخاطره خلال الاستخدام.