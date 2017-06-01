ترمضينة خايبة: مغاربة حيحيو في بلجيكا نهار رمضان بالأسلحة البيضاء والهراوات ﻿

شهدت مدينة أونفيرس البجيكية، خلال الأسبوع الجاري، وقوع معركة دامية بين مجموعة من المغاربة، تبادلوا خلالها الضرب والجرح بواسطة الأسلحة البيضاء والهراوات.

"شوف تيفي"

شهدت مدينة أونفيرس البجيكية، خلال الأسبوع الجاري، وقوع معركة دامية بين مجموعة من المغاربة، تبادلوا خلالها الضرب والجرح بواسطة الأسلحة البيضاء والهراوات.



ونشرت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي لحظة دخول هؤلاء المغاربة في هذه المعركة الخطيرة التي انتهت بإصابة شاب مغربي بجرح خطير على مستوي الفخذ عقب تلقيه لطعنة من مغربي آخر لاذ بالفرار.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الحالة تعتبر الثانية ببلجيكا خلال رمضان الجاري، حيث ظهر مغاربة آخرون في مقطع فيديو بداية شهر الصيام وهم يتبادلون الضرب وسط سوق شعبي بأمستردام.





