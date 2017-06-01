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تزامنا مع فصل الصيف..شركة المياه المعدنية ''أولماس'' تُطلق أول ماء معدني بالفواكه بأثمنة مناسبة

بتاريــخ : 23 يونيو 2017 / 14:55 تزامنا مع فصل الصيف..شركة المياه المعدنية أولماس تُطلق أول ماء معدني بالفواكه بأثمنة مناسبة | اقتصاد
تزامنا مع فصل الصيف..شركة المياه المعدنية ''أولماس'' تُطلق أول ماء معدني بالفواكه بأثمنة مناسبة
أطلقت يوم أمس الخميس شركة المياه المعدنية أولماس منتوجاتها الجديدة عبارة عن مشروب أولماس بالفواكه، وهو مزج بين أولماس الماء المعدنية الغازية طبيعيا وعصير الفواكه الطبيعي خالِِ من الملونات

شوف تيفي :

 

أطلقت يوم أمس الخميس شركة المياه المعدنية أولماس منتوجاتها الجديدة عبارة عن مشروب أولماس بالفواكه، وهو مزج بين أولماس الماء المعدنية الغازية طبيعيا وعصير الفواكه الطبيعي خالِِ من الملونات والمواد الحافظة، وذلك خلال ندوة صحفية أُقيمت بدار بوعزة.

وبهذا الخصوص، أعلن عبد الخالق الأيوبي المدير العام لشركة المياه المعدنية والماس أن الشركة ستطرح قريبا في الأسواق المغربية منتوجاتها الجديدة بأربع نكهات ويتعلق الأمر بنكهة البرتقال، الحامض، الفواكه الإستوائية والموخيتو.

وأضاف المصدر ذاته، أن النكهات الأربعة لأولماس بطعم الفواكه متوفرة في قنينات زجاجية صغيرة « 25 سنتلتر » وذلك بـ5 دراهم فقط.

أما من جهتها، قالت مديرة التسويق والتواصل، أسماء الجاي أن أولماس تعتبر المشروب الأكثر شهرة بالمغرب، حيث أن العلامة تتجدد باستمرار سواء على مستوى الجودة أو النكهة، كما تأمل الشركة أن تنال مشروباتها الجديدة إعجاب المستهلك المغربي.

 

 

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أولماس فواكه ماء معدني شوف تيفي

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