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بعد أسبوع الشرطة البريطانية تكشف سبب حريق برج لندن السكني

بتاريــخ : 23 يونيو 2017 / 14:50 بعد أسبوع الشرطة البريطانية تكشف سبب حريق برج لندن السكني | دولي
بعد أسبوع الشرطة البريطانية تكشف سبب حريق برج لندن السكني
أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الجمعة، أن ثلاجة معطلة في احدى الشقق أدت الى اندلاع حريق البرج السكني الواقع بمنطقة كينزينغتون غرب لندن.

شوف تيفي:

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الجمعة، أن ثلاجة معطلة في احدى الشقق أدت الى اندلاع حريق البرج السكني الواقع بمنطقة كينزينغتون غرب لندن.

وذكرت شرطة لندن في بيان صحفي أن الاختبارات اثبتت فشل المواد العازلة والغطاء البلاستيكي الذي ركب العام الماضي حول المبنى في اجتياز انظمة الحماية من الحرائق، مما أدى الى انتشار النيران في كل الطوابق في فترة وجيزة.

وأضافت انها ستواصل تحقيقاتها حول طريقة تركيب المواد العازلة والشرائح البلاستيكية وأسباب اختيار هذا النوع المخالف لأنظمة السلامة، مؤكدة أنها قد توجه تهم القتل غير العمد لاي جهة او شخص يثبت تهاونه في احترام الاجراءات السارية.

وعلى صعيد متصل، امرت الحكومة البريطانية اليوم الجمعة الجهات المختصة بضرورة اجراء اختبارات عاجلة لجميع الثلاجات من النوع الذي تسبب في إشعال حريق البرج السكني الاسبوع الماضي.

وذكر متحدث باسم رئاسة الوزراء في تصريح صحفي أن الثلاجة التي تسببت في الحريق من نوع "هوت بوينت" المملوكة لشركة "ويرلبول".

وتعتبر الشرطة البريطانية 79 مفقودا في الحريق في عداد القتلى، بينما لم يعلن بعد أنه تم انتشال جميع جثث القتلى من المبنى المؤلف من 24 طابقا و127 شقة


‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب بريطانيا ثلاجة سبب حريق

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