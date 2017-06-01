عاجل..هذا هو البلاغ الصادر عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بخصوص أول أيام عيد الفطر بالمغرب ﻿

كشفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لأصحاب الفضيلة السادة القضاة ونظار الأوقاف ومندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة أن مراقبة هلال شهر شوال 1438 ستكون يوم السبت 29 رمضان المعظم 1438 موافق 24 يونيو 2017؛

"شوف تيفي"

كشفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لأصحاب الفضيلة السادة القضاة ونظار الأوقاف ومندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة أن مراقبة هلال شهر شوال 1438 ستكون يوم السبت 29 رمضان المعظم 1438 موافق 24 يونيو 2017؛

ورجت الوزارة في بلاغ نشرته قبل قليل من يومه الجمعة على موقعها الإلكتروني من المذكورين أن يخبروها بثبوت رؤية الهلال أو عدم ثبوت رؤيته، وذلك بواسطة أرقام الهاتف التالية:

0537.76.11.45

0537.76.09.32

0537.76.05.49

0537.76.89.54

رقم الفاكس

0537.76.17.21